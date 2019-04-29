В Пензе наградили отличников «Тотального диктанта-2019»

Пензенцы узнали свои оценки по «Тотальному диктанту-2019» и провели работу над ошибками. А тех, кто справился с заданием на «отлично» пригласили на общее награждение. Напомним в 16 по счету диктанте в мире и шестом в Пензенском регионе участвовали почти 1500 жителей области.

124 пятерки, 502 четверки, 4397 троек и 404 двойки. Таковы результаты пензенцев по «Тотальному диктанту» и это, по словам организаторов, неплохие показатели.

«Орфографические ошибки были связаны с написанием словосочетания «Василисиного мужа». Люди писали с маленькой буквы, «сенова», то есть «ва» вместо «го». Пунктуационных ошибок много, ставили неправильно знаки препинания», - рассказала председатель экспертной комиссии «Тотального диктанта-2019» в Пензенской области Галина Канакина.

Почти 1500 человек в регионе и 400 участников в Пензе присоединились к образовательному флешмобу. Это люди разных возрастов, образования и профессии. Пензенцев, которые написали на высшую отметку, пригласили на общее награждение, всего их - 66.

«Это пятое мое награждение по счету. Радость, безусловно, есть. Но, многие мои знакомые мне не верят, что я боюсь. Если не получу пятерку, буду сильно разочарована», - призналась участница «Тотального диктанта-2019» Ирина Полякова.

«Давно не сталкивался с русским языков, и над некоторыми сложными словам все-таки приходилось подумать, вспомнила. Ну и пунктуация, конечно, была очень сложная, но, в принципе, все прошло на отлично», - рассказал участник «Тотального диктант-2019» Максим Дырда.

«Раньше работала учителем русского языка, но сейчас стараюсь поддерживать форму, решила проверить себя. Также интересно посмотреть на людей, себя показать», - сказала участница «Тотального диктанта-2019» Галина Киселева.

В 2019 году текст для акции готовил российский писатель, критик и литературовед Павел Басинский. Он диктовал его из Таллина, объявленном в 2019-м столицей диктанта. Впрочем, за это право боролась и Пенза, успешно дойдя до финального этапа.

«Именно благодаря участию в конкурсе «Столица» в 2018 году и «Тотальному путешествию», которое проходило через Пензу, считаю, мы продвинулись и в количественном плане прихода людей на диктант. Эти два события очень помогли нам заняться продвижением всемирной акции в области», - отметила координатор «Тотального диктанта-2019» в Пензе Марина Тарасова.

Завершив полугодовой марафон подготовки и проведения диктанта в Пензе, организаторы уже планируют, как пройдет акция в 2020-м. В год 150-летия со дня рождения Александра Куприна диктант могут посвятить писателю.