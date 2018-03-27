27 марта 2018, 11:03Общество

В Пензе наградили отличившихся Росгвардейцев

В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню войск национальной гвардии Российской Федерации.

Начальник управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Игорь Белов отметил, что от каждого военнослужащего и сотрудника ведомства требуется высокий профессионализм, умение с достоинством и честью выполнять боевые задачи, работать с полной отдачей сил.

«Выражаю искреннюю благодарность семьям, родным и близким, которые вместе с нами разделяют все тяготы нелегкой профессии, любовью и заботой, создающим тот крепкий тыл, который придает сил и уверенности. Уважаемые коллеги и ветераны, примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником, желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия», - сказал он.

Также Игорь Белов поблагодарил ветеранов за самоотверженную службу и бесценный профессиональный опыт, передаваемый молодому поколению, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

Отличившимся военнослужащим и сотрудникам Росгвардии вручили награды за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

Завершилось мероприятие минутой молчания в память о погибших в Кемерово.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Пензенской области

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