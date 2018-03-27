В Пензе наградили отличившихся Росгвардейцев

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27 марта 2018, 11:03Общество
В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню войск национальной гвардии Российской Федерации.
Начальник управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Игорь Белов отметил, что от каждого военнослужащего и сотрудника ведомства требуется высокий профессионализм, умение с достоинством и честью выполнять боевые задачи, работать с полной отдачей сил.
«Выражаю искреннюю благодарность семьям, родным и близким, которые вместе с нами разделяют все тяготы нелегкой профессии, любовью и заботой, создающим тот крепкий тыл, который придает сил и уверенности. Уважаемые коллеги и ветераны, примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником, желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия», - сказал он.
Также Игорь Белов поблагодарил ветеранов за самоотверженную службу и бесценный профессиональный опыт, передаваемый молодому поколению, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.
Отличившимся военнослужащим и сотрудникам Росгвардии вручили награды за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.
Завершилось мероприятие минутой молчания в память о погибших в Кемерово.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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