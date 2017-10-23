23 октября 2017, 17:04Общество В Пензе наградили отличившихся полицейских Пензенские полицейские по раскрытию преступлений занимают верхнюю строчку в Приволжском федеральном округе и шестое место по стране. Итоги работы регионального управления МВД за девять месяцев 2017 года подвели на оперативном совещании. И по другим показателям удалось добиться хороших результатов.

«Пресечена деятельность межрегиональной группы, перекрыт канал поставки крупных оптовых наркотиков в регион, изъято в два раза больше наркотических средств», - сообщил начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев.



В ходе совещания наметили планы на будущее. В качестве приоритетных задач Юрий Рузляев отметил профилактику и раскрытие мошенничеств, взаимодействие с другими ведомствами в сфере охраны общественного порядка, активное выявление потребителей наркотических средств и преступлений в сфере ЖКХ.

На совещании также наградили отличившихся сотрудников.

Общество

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