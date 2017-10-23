В Пензе наградили отличившихся полицейских

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 октября 2017, 17:04Общество
Пензенские полицейские по раскрытию преступлений занимают верхнюю строчку в Приволжском федеральном округе и шестое место по стране. Итоги работы регионального управления МВД за девять месяцев 2017 года подвели на оперативном совещании. И по другим показателям удалось добиться хороших результатов.
«Пресечена деятельность межрегиональной группы, перекрыт канал поставки крупных оптовых наркотиков в регион, изъято в два раза больше наркотических средств», - сообщил начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев.
В ходе совещания наметили планы на будущее. В качестве приоритетных задач Юрий Рузляев отметил профилактику и раскрытие мошенничеств, взаимодействие с другими ведомствами в сфере охраны общественного порядка, активное выявление потребителей наркотических средств и преступлений в сфере ЖКХ.
На совещании также наградили отличившихся сотрудников.
23 октября 2017, 19:18В Пензенской области увеличится производство мяса индейки
23 октября 2017, 19:05На улице Карпинского отремонтировали хоккейную площадку
23 октября 2017, 18:03Пополнить счет школьной карты можно через «Сбербанк»
23 октября 2017, 17:59Почти половина пензенских второклашек знает русский на «отлично»
23 октября 2017, 17:33В Спасском районе мужчину будут судить за попытку откупа нелегалов
23 октября 2017, 17:04В Пензе наградили отличившихся полицейских
23 октября 2017, 16:31Пензенским рыболовам напомнили правила безопасности на воде
23 октября 2017, 16:01Нижнеломовская фабрика производит 200 кг пельменей в день