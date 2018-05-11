В Пензе наградили отличившихся медсестер

12 мая отмечается международный День медицинской сестры. История праздника зародилась в далеком 1853 году, во времена Крымской войны. Тогда был организован штаб сестер милосердия, куда могли вступать все желающие. Женщины ухаживали за ранеными солдатами и помогали врачам на операциях. При этом ни у кого из них не было медицинского образования. В 1974-м сестры милосердия со всего мира съехались на совет и учредили свой профессиональный праздник. Отмечать День медицинской сестры в Пензенской области принято, награждая лучших по профессии. Но на этот раз главными героями праздника стали сестринские династии.

Люди в белых халатах в непривычной для себя роли - на сцене и с микрофонами в руках. Впервые День медицинской сестры в Пензе решили отметить творческим конкурсом профессионального мастерства. В областной центр пригласили лучшие сестринские династии.

В программе праздника - три конкурса: традиционная на подобных мероприятиях «Визитка», номер «Мы вместе», где династия должна продемонстрировать семейные традиции, и выступление под названием «Мечты и надежды». По мнению специалистов, он самый сложный, ведь совсем непросто оставаться верным профессии медсестры, не стремясь занять врачебные должности.

«Сегодня медсестра - не только помощник врача, это самостоятельная единица, которая принимает участие в лечебном процессе, несет ответственность за качество оказания медицинской помощи, наблюдает за пациентами. База, которая есть в сестринской династии, передается из поколения в поколение, помогает воспитывать новых медсестер», - сказала главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью министерства здравоохранения Пензенской области Татьяна Рыжонина.

Семьи Стрелиных и Кузнецовых шутят, что их свела любовь к профессии. Оксана Стрелина, которая всегда старалась подражать маме-медсестре, когда подросла, влюбилась в парня, тоже из медицинской семьи. Его мама, Тамара Кузнецова, также с детских лет грезила о том, что будет помогать больным людям. Еще девчонкой часто бегала в сельскую больницу наблюдать, как медсестры хлопочут у больных.

«Понравились люди в белых халатах, как они ухаживали за больными. Однажды даже выдумала себе болезнь, чтобы попасть в медицинское учреждение, хотела, чтобы меня так же лечили. Главное в этом деле - чистота души», - рассказала она.

Сейчас в Пензенской области работают 75 сестринских династий, семь из них имеют общий медицинский стаж более 100 лет. Самая большая династия медсестер - семья Володиных, работает в областной больнице им. Бурденко.

«Уважаемые коллеги, позвольте поздравить вас с праздником. Спасибо всем, кто сегодня находится в зале, и тем, кто сейчас на рабочем месте, выполняет сложную, необходимую работу во имя сохранения жизней и здоровья населения», - сказал министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

На многолетний труд и верность профессии в преддверии праздника были награждены лучшие медицинские сестры. Они получили благодарственные письма губернатора области, Законодательного Собрания и министерства здравоохранения.