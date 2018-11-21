В Пензе наградили многодетных мам

25 ноября в России отметят самый нежный праздник - День матери. Многодетным пензенским мамам теплые слова адресовали 21 ноября. Торжественная церемония награждения состоялась в областной филармонии.

Лидия Драницина пришла на церемонию вручения медали «Материнская доблесть» вместе со старшими дочерьми, а дома ее ждала шестилетняя дочка и полуторагодовалый сын.

«Всегда любила детей и мечтала о них, поэтому знала, стремилась к тому, чтобы стать многодетной мамой, сама из такой семьи. Работаю в детском саду, там тоже много ребятишек», - рассказала она.

В преддверии Дня матери в адрес женщин из Пензы звучат теплые слова, им дарят подарки и отмечают, что именно они выполняют великую миссию - воспитывают подрастающее поколение и хранят домашний очаг.

«В этот день мы подчеркиваем значимость женщин в обществе. Особенно мы обращаем внимание на многодетные семьи и те, где воспитывают приемных детей», - сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Маргарита Бойко пришла на праздник с внучкой Мирой и приемной дочкой Надей. Женщина уже воспитала двоих дочерей, у нее подрастают внучки. Пятилетняя девочка появилась в семье после того, как потеряла всех родных.

«Я знала маму ребенка, мы приняли это решение всей семьей, оформили документы и забрали девочку. Она не разговаривала сначала, только «да» и «нет» могла произнести, а сейчас даже стихи рассказывает. Самое главное - желание, терпение и настрой на взаимопонимание», - отметила она.

В областной филармонии для тех, кто своим примером укрепляет семейные традиции, устроили концерт.