В Пензе наградили людей с ограниченными возможностями

Международный день инвалидов отметили в библиотеке имени Лермонтова выставкой декоративно-прикладного творчества и праздничным концертом. На торжественной церемонии представителей общественных организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья, поощрили почетными грамотами и памятными подарками.

Елена Груша из Общества инвалидов Октябрьского района Пензы создает изделия, которые вполне могут стать украшением к вечернему платью. Совсем недавно она занялась так называемым фриволите - французской техникой вязания кружева. Кроме того, на выставке она продемонстрировала и более практичные, но не менее красивые платки и шали.

«Эти вещи уникальны, то есть нет похожих между собой, потом что расцветка непредсказуемая, раскрывается в самих изделиях», - рассказала она.

За свои творческие увлечения Елене, воспитывающей ребенка-инвалида, вручили почетную грамоту от мэра, цветы и памятный подарок. На эту ежегодную встречу пригласили и людей с ограниченными возможностями здоровья. От лица губернатора к ним обратился зампред областного правительства Василий Трохин.

«Вашему жизнелюбию и творческой энергии можно позавидовать. Вы успешно реализуете себя в различных сферах, в том числе - искусстве и спорте», - отметил он.

Только в спорте можно насчитать около 200 достижений пензенских инвалидов. Не замыкаться, а стать полноправными членами общества - этому способствуют государственные программы по развитию безбарьерной среды в городах и инклюзивного образования в школах.

«Подготовлена вся нормативная база, и регионы знают, что и как делать», - сказал председатель Пензенской области организации «Всероссийское общество инвалидов» Валерий Тимошкин.

По случаю праздника перед инвалидами выступили творческие коллективы Пензы и отдельные исполнители.