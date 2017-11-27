27 ноября 2017, 19:15Спорт В Пензе наградили лучших регбистов сезона В Пензе подвели итоги регбийного сезона 2017. Победителей и призеров международных и всероссийских соревнований наградили на ежегодном мероприятии «Третий тайм» в здании «Роллердрома».

«У нас замечательные тренеры, которые прошли школу регби и прекрасные ребята», - сказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Минувший сезон стал успешным для пяти сборных Пензенской области. Ребята в возрасте от 10 до 17 лет стали победителями первенства Европы по регби, заняли первое место на международном турнире по регби-7, а также стали лучшими на всероссийском турнире «Кубок Петра Великого».

Всего в 2017 году пензенские сборные достойно представили город на девяти крупных состязаниях.

Спорт

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