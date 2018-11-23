В Пензе наградили лучших работников сельского хозяйства

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23 ноября 2018, 19:14Общество
В правительстве Пензенской области чествовали аграриев. Отличившимся работникам сельскохозяйственной отрасли вручили благодарности губернатора.
В 2018 году Пензенская область стала одним из самых успешных сельскохозяйственных регионов Приволжского федерального округа.
«Намолотили более 1,8 миллионов тонн зерна - это один из лучших показателей Пензенской области. Собрали более 400 тысяч тонн подсолнечника, при урожайности 18,3 центнера с гектара - это лучший показатель в истории региона», - рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.
За успехи в работе аграрии были удостоены благодарностей губернатора Пензенской области. Наградили не только тех, кто работает непосредственно в полях, но и людей, обеспечивающих существование сельхозпредприятий, - бухгалтеров и директоров. Один из них - Константин Никоноров. Он родился в Неверкинском районе. Отучившись в Пензенском аграрном институте, вернулся на малую Родину и сейчас возглавляет сельхозпредприятие. По его словам, полученная награда - стимул работать дальше.
«О нас помнят. И, как сказал министр сельского хозяйства, результаты очень высокие. В том числе - у нашего небольшого предприятия, которое достигло в 2018 году неплохих результатов, особенно по надою», - рассказал он.
Благодарностей губернатора Пензенской области удостоились более 50 работников отрасли. Некоторые аграрии достигли высоких показателей в нескольких сферах деятельности, поэтому получили сразу несколько наград.
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