В Пензе наградили лучших работников предприятий

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27 декабря 2017, 17:58Общество
В Пензе в детской музыкальной школе №1 торжественно наградили лучших работников.
Благодарности губернатора и главы администрации Пензы получили лучшие работники предприятий, организаций и учреждений, которые добились в 2017 году высоких показателей, принимали участие в общественной жизни и внесли большой вклад в развитие города, сообщает пресс-служба мэрии.
Награждаемых поблагодарили за добросовестный труд, высокий профессионализм, активную жизненную позицию и пожелали крепкого здоровья, семейного счастья, мира, дальнейших успехов в работе и благополучия.
Торжественное мероприятие сопровождалось праздничным концертом, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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