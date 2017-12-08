08 декабря 2017, 19:11Общество В Пензе наградили лучших работников агропромышленности Аграрии Пензенской области подвели итоги 2016 года. 8 декабря в день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Пензенской области в областном правительстве лучших работников отрасли отметили почетными грамотами губернатора.

Министр Сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков рассказал о достижениях отрасли. Особо глава ведомства отметил рекордные показатели урожайности зерновых культур.

«Мы достигли выдающихся показателей по многим направлениям. Впервые в современной истории Пензенской области мы намолотили более двух с половиной миллионов тонн зерна. Достигли рекордной для нас урожайности в 36,5 центнеров с гектара. Превзошли средний по стране уровень и все показатели предшествующих лет», - объявил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Общество

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