В Пензе наградили лучших поисковиков

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03 декабря 2018, 19:38Общество
В День неизвестного солдата, который в России отмечают 3 декабря, в Пензе состоялся смотр поисковых отрядов региона. Бойцы приняли участие в фотоконкурсе, оформлении боевого листка, представили визитки и организовали тематическую выставку. Результаты работ в полевых экспедициях и выездах на места боев Великой Отечественной войны можно было увидеть в Центре культуры и досуга.
Поисковое движение региона - это около 300 человек. Для них закрытие «Вахты памяти» - дело ответственное. На смотре отрядов подвели итоги 2018 года, который оказался результативным и насыщенным. Пензенские хранители памяти были отмечены на всероссийском уровне.
«Региональное отделение пополнилось тремя поисковыми отрядами, и теперь нас 12. В 2018 году удачным было выступление на окружном слете ПФО. Мы вновь оказались в тройке, заняли второе место. Также взяли первые места в конкурсах «Мгновения поиска» и «Поиск, находки, открытия», - рассказала руководитель пензенского отделения Поискового движения России Лариса Казакова.
В 2018-м поисковики совершили 11 экспедиций. Пожалуй, самой продуктивной стала поездка в Республику Беларусь. Раскопки вели на территории Рогачевского района Гомельской области. Там в начале войны сражалась 61 стрелковая дивизия, в которой служили преимущественно уроженцы Пензенской области. Сводному поисковому отряду удалось обнаружить останки 59 красноармейцев, а также четыре медальона и две медали. По наградам установили личности двоих солдат. Личные и бытовые вещи, а также боеприпасы, поднятые на местах сражений, представили на выставке. Подсказкой к восстановлению фамилии воина может стать любой артефакт Великой Отечественной, даже часы XIX века.
«У обычных часов зарядная головка находится сбоку, у тех, которые мы нашли на раскопках, - у цифры 12. Было установлено, что они были в золотом корпусе, карманные, на цепочке. Они были очень дорогие, сейчас от них остался только механизм, но уже в другом корпусе», - рассказал командир поискового отряда «Комбат» Вадим Матюшин.
Бойцы поискового отряда «Крепость» в 2018 году подошли по-новому к демонстрации достижений археологического дела. Чуть больше о походном снаряжении, нагрудных знаках и даже солдатских кружках можно узнать по специальному QR-коду.
«Если его отсканировать, то перейдете на страницу с картинкой экспоната, каким он был во время войны, узнаете, как его использовали бойцы, а также информацию и интересные факты, которых нет в учебниках», - сказал боец поискового отряда «Крепость» Виктор Колгатин.
За участие в вахтах памяти и мемориальных проектах лучшие поисковики были отмечены благодарственными письмами. За личный вклад в работу по установлению имен погибших и пропавших без вести военнослужащих благодарности главы города Пензы был удостоен продюсер информационной службы новостей, а по совместительству боец поискового отряда «Поиск-Вездеход» Евгений Иналдиев. Также отличившимся вручили сертификаты на снаряжение для новых экспедиций.
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