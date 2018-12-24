В Пензе наградили лучших педагогов дополнительного образования

Найти дело по душе, определиться с профессией и просто приобщиться к творчеству - каждый ребенок сам вправе выбрать по какому пути идти. Хорошей помощью в этом вопросе на протяжении десятков лет остаются внешкольные занятия. В министерстве образования Пензенской области в рамках празднования 100-летия системы дополнительного образования поздравили педагогов.

И даже в областном министерстве образования Николай Архипкин не расставался с любимым инструментом. Ветерана дополнительного образования региона, Заслуженного работника культуры страны и лауреата всероссийского конкурса «Играй, гармонь!» почитатели таланта ласково называют «дядя Коля». Хотя в свое время он воспитывал не музыкантов, а спортсменов. Директором центра детского творчества Архипкин проработал четверть века.

«Главное, чтобы дети знали, что ты их любишь и ждешь. До сих пор вспоминаю годы работы, воспитал хороших лыжников, среди них даже чемпионы России», - рассказал он.

Ветеранов и успешных работников допобразования пригласили на церемонию награждения. Отдельные слова благодарности были адресованы преподавателю литературы и словесности Алене Жуковой, которая стала абсолютным победителем всероссийского конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям». За первое место она получила высшую награду - золотой ключ.

Готовясь к конкурсу, педагоги работали в тандеме. Методист системы дополнительного образования Елена Кудряшова считает, что эта профессия уникальна, главное - необходимо быть хорошим педагогом и профессионалом одновременно, на высшем уровне петь, рисовать или же танцевать.

«Центры, дома пионеров и творчества - это чисто российские учреждения. У ребенка есть выбор к кому пойти, это не школа, он приходит добровольно. Если ребенок не будет профессионалом, он не будет востребован», - отметил Елена Кудряшова.

В год векового юбилея дополнительного образования почетные грамоты и благодарности губернатора, минобра, ЗакСобра и главного федерального инспектора области получили около 40 педагогов и 11 образовательных организаций.