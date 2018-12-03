В Пензе наградили «Лучших экспортеров года»

В Пензе предприятиям малого и среднего бизнеса, которые особенно отличились на внешнем рынке, вручили премию «Лучший экспортер года». Определяющими могут стать география экспорта, его объемы и темпы роста.

Теперь престижное звание «Лучший экспортер года» десять пензенских предприятий малого и среднего бизнеса могут использовать для своего следующего шага - при позиционировании своей продукции и услуг за рубежом. Премию вручают ежегодно. В регионе это событие происходит уже в пятый раз. Главный показатель для определения лучших предприятий - их внешнеэкономическая активность, то есть то, насколько хорошо тот или иной пензенский бренд знают за пределами России.

В 2018 году премию «Лучший экспортер года» приурочили также к 25-летию Торгово-промышленной палаты региона. Одного из ведомств, которые сопровождают путь пензенских предприятий на внешний рынок.

«Конечно, на предприятиях все зависит от руководителей, от перспектив развития, перевооружения, инвестиций и многого другого. Но когда рядом находится хороший товарищ, партнер, который сопровождает, помогает предприятиям в развитии, то они могут добиваться более весомых экономических результатов в своей деятельности», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Один из способов поддержки экспорта правительством региона - субсидирование предприятий, которые участвуют в международных экономических выставках. В 2019 году сумма такого субсидирования составила порядка пяти миллионов рублей. В 2018-м этот вид поддержки вырос до восьми миллионов. На данный момент заявки на получение субсидий подали 15 предприятий малого и среднего бизнеса Пензенской области.

«По поручению губернатора второй год в регионе субсидируются до 50% затрат предприятий, принявших участие в зарубежных выставках, понесенных на выплату арендных платежей», - рассказал заместитель министра экономики Пензенской области Валерий Миронов.

Главное подтверждение успешности такой работы - официальные данные. С начала 2018 года предприятия сельского хозяйства и пищевой отрасли Пензенской области экспортировали на 56% больше продовольственных товаров и сырья. На 53% вырос экспорт товаров из древесины и продукции целлюлозно-бумажной отрасли. А несырьевой и неэнергетический экспорт региона с начала 2018 года увеличился более чем на 12 миллионов долларов США и стал почти на 8% больше аналогичного периода в 2017-м.