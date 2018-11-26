В Пензе наградили лучших бухгалтеров года

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 ноября 2018, 19:21Общество
В Пензенской областной библиотеке имени Лермонтова подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди сотрудников экономической сферы. Он проходил в рамках регионального «Бухгалтерского марафона 2018».
По словам участников конкурса, их профессия - не простая, ведь необходимо идти в ногу со временем.
«Она меняется, переходит на цифровые технологии, но, в ближайшее время, думаю, что без человека в ней не обойтись, поэтому ремесло бухгалтера никогда не исчезнет», - отметил директор пензенской ассоциации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Владислав Чернецов.
Этой осенью в Пензенской области прошел «Бухгалтерский марафон». Он состоял из четырех этапов. В его рамках состоялся форум бухгалтеров и конкурс профессионального мастерства. Как отмечают участники, в 2018 году задания оказались непростыми. Победители конкурса отправились в Москву, где представляли регион на Всероссийском этапе.
«Вся моя жизнь связана со сферой финансов. Работаю в ней уже более 26 лет, сначала в налоговой инспекции, затем в банках, а сейчас - аудитором. Нравится изучать законы, грамотно их применять, ну и, конечно, выстраивать систему финансов», - рассказала победитель конкурса «Бухгалтер год» в номинации «Лучший налоговый консультант» Ирина Малькова.
Из Москвы пензенские бухгалтеры вернулись не с пустыми руками. Студентка ПГУ Асия Мухаева стала первой в номинации «Лучший молодой бухгалтер».
26 ноября 2018, 19:44Губернатор поручил ускорить работы по организации катков
26 ноября 2018, 19:42Пензенцы приняли участие в соревнованиях по чтению «Открытый рот»
26 ноября 2018, 19:37В Пензе юные «дизелисты» уступили тольяттинской «Ладе»
26 ноября 2018, 19:33Губернатор поздравил жительниц региона с Днем матери
26 ноября 2018, 19:29Пензенцев призывают не временить с оплатой налогов
26 ноября 2018, 19:21В Пензе наградили лучших бухгалтеров года
26 ноября 2018, 19:18За имя для аэропорта проголосовали более 90 тысяч пензенцев
26 ноября 2018, 19:12В пензенском Центре культуры и досуга прошел губернский бал