В Пензе наградили лучших бухгалтеров года

По словам участников конкурса, их профессия - не простая, ведь необходимо идти в ногу со временем.

«Она меняется, переходит на цифровые технологии, но, в ближайшее время, думаю, что без человека в ней не обойтись, поэтому ремесло бухгалтера никогда не исчезнет», - отметил директор пензенской ассоциации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Владислав Чернецов.

Этой осенью в Пензенской области прошел «Бухгалтерский марафон». Он состоял из четырех этапов. В его рамках состоялся форум бухгалтеров и конкурс профессионального мастерства. Как отмечают участники, в 2018 году задания оказались непростыми. Победители конкурса отправились в Москву, где представляли регион на Всероссийском этапе.

«Вся моя жизнь связана со сферой финансов. Работаю в ней уже более 26 лет, сначала в налоговой инспекции, затем в банках, а сейчас - аудитором. Нравится изучать законы, грамотно их применять, ну и, конечно, выстраивать систему финансов», - рассказала победитель конкурса «Бухгалтер год» в номинации «Лучший налоговый консультант» Ирина Малькова.

Из Москвы пензенские бухгалтеры вернулись не с пустыми руками. Студентка ПГУ Асия Мухаева стала первой в номинации «Лучший молодой бухгалтер».