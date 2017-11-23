23 ноября 2017, 16:34Общество В Пензе наградили лучших бухгалтеров В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню бухгалтера.

С профессиональным праздником сотрудников бухгалтерской службы пришли поздравить замглавы администрации города по экономике и развитию предпринимательства Андрей Шевченко и директор Пензенской Ассоциации профессиональных бухгалтеров и аудиторов Владислав Чернецов, сообщает пресс-служба мэрии.

Андрей Шевченко пожелал работникам финансовой сферы благополучия, успехов в труде, крепкого здоровья, оптимизма и семейного счастья. Кроме того, за эффективную трудовую деятельность и профессиональное мастерство он вручил лучшим работникам Почетные грамоты главы городской администрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Владислав Чернецов также получил Благодарность главы горадминистрации за активное участие в организации всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России-2017» (0+) в Пензе.

В рамках программы наградили победителей конкурса «Бухгалтер года - 2017», добавили в пресс-службе.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/penzenskikh_bukhgalterov_pozdravili_s_professionalnym_prazdnikom/

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