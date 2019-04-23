В Пензе наградили лучшие первичные профсоюзные организации

«И это мы можем!» Под таким названием в Центре культуры и досуга состоялся гала-концерт фестиваля самодеятельного творчества, организованного Федерацией профсоюзов Пензенской области. В рамках торжеств были отмечены лучшие первичные организации, а также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с региональным отделением «Союза машиностроителей России».

«Главная задача - создать условия для работы, чтобы все было стабильно, и люди трудились в полном взаимопонимании. Именно такая среда создает необходимые условия для движения вперед и решения поставленных задач», - отметил председатель Пензенского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Алексей Слугин.

Двум общественным силам предстоит решать совместными усилиями вопросы безопасных условий труда, создания новых рабочих мест, развития технологий, роста заработной платы и многие другие.

«Заключаем договор совместно с работодателями. От того, какой он будет, насколько качественно в нем прописаны условия, выигрывают члены профсоюза, поэтому социальное партнерство - это шаг к улучшению жизни людей», - сказал председатель российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Москвы Алексей Тихомиров.

Сообща они будут проводить различные спортивные, творческие и иные акции и мероприятия. Например, фестиваль художественной самодеятельности (6+). В 2019 году он посвящен 80-летию Пензенской области.

Также в этот вечер представители лучших первичных профсоюзных организаций региона получили свидетельства о занесении их на областную доску почета.