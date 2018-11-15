В Пензе наградили лучшие агитбригады 2018 года

В Пензенской области подвели итоги областного фестиваля агитбригад «Радуга жизни-2018» (12+). В этом году конкурс для активных школьников прошел под девизом «Мы ЗА!». Ребята смогли проявить себя в семи номинациях.

Ребята из разных кадетских классов раньше встречались только на переменках. Теперь они готовы проводить вместе все свободное время, ведь они - агитбригада, которая занимается решением злободневных проблем.

Областной фестиваль агитбригад - конкурс, ставший ежегодным. Правила остаются прежними - представить яркое жизнеутверждающее выступление. Меняются только темы. В 2018 году 29 команд выступали за волонтерство, жизнь, сохранение природы, здоровый образ жизни, толерантность, гражданско-патриотические ценности, а также - за правовую культуру молодежи. Выйти в финал удалось лишь 12 коллективам.

«Агитбригада должна выступить так, чтобы жюри поверило, что это действительно важно, необходимо, что мы все должны любить Родину, себя, ценить жизнь, беречь окружающую природу. Это самое главное. Их выступления очень трогательны», - отметила начальник отдела Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области Ольга Коновалова.

Без подарков не остался никто. Победителей в каждой номинации наградили дипломами и презентами от партнеров фестиваля.