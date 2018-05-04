В Пензе наградили отличившихся школьников

В Пензе 4 мая 48 школьников наградили дипломами. Все они - победители и лауреаты 37 конкурса, который рассчитан на то, чтобы растить кадры для рабочих специальностей с юношества. Всего в отборе принимали участие 150 старшеклассников.

Деталь, которую изготовил победителя конкурса «Лучший по профессии», по словам членов жюри, может конкурировать с работой специалиста-токаря второго или третьего разряда. Только выполнена она не рабочим, а школьников.

«Сначала было теоретическое задание, за которое давалось 25 баллов, затем практическое, по итогам котором участник могу набрать 75 баллов», - рассказал педагог дополнительного образования по специальности «Токарное дело и металлообработка» Юрий Проскуриков.

За победу в номинации «Токарь» боролся и десятиклассник Андрей Фомин. Юноша замечает- чтобы добиться результата одного лишь конкурсного времени мало, профессии необходимо учиться годами. И хотя сам он болеет рабочей профессией, мечта - стать пилотом. И надеется, что опыт токаря ему будет только на пользу.

«Такие конкурсы - это огромный опыт. Мне дали чертеж, по которому я должен был выточить деталь на станке», - сказал он.

Всего в конкурсе участвовали 150 старшеклассников. Они соревновались в 16 номинациях. «Лучший по профессии» - финишная прямая, сами специальности ребята осваивали в течение всего года.

«Уровень ребят с каждым годом все выше и выше. И, самое главное, что они одерживают победы по своей специальности на областном и всероссийском уровнях», - отметила директор центра технологического обучения Пензы Светлана Кудинова.

Конкурс «Лучший по профессии» среди школьников прошел в 37 раз. Педагоги замечают, что он одновременно стимулирует интерес к рабочим профессиям и помогает выявлять школьников, умеющих работать руками.