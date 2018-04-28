В Пензе наградили 38 отличившихся горожан

38 пензенцев удостоены благодарностей главы государства и полномочного представителя президента в ПФО, орденов и почетных званий знаков, грамот и благодарностей губернатора. За высокий профессионализм собравшихся лично поблагодарил Иван Белозерцев.

Хорошее настроение задал струнный квартет «Премьера». В зале Губернаторского дома - 38 пензенцев, которые трудятся в самых разных сферах.

«Вы работаете в различных сферах деятельности - образовании, здравоохранении и культуре. Кто-то представляет законодательную власть, предприятия, занимается общественной деятельностью. Развитие региона зависит от каждого, кто проживает на территории области», - сказал губернатор.

За многолетнюю плодотворную работу звание «Заслуженный работник культуры Пензенской области» присвоено Павлу Шишкину. В профессии журналиста он более 30 лет. Под его редакторством газета «Пензенская правда» (16+) дважды становилась одной из лучших в стране.

«Любая награда приятна. Для журналистов главное, чтобы их читали, смотрели. У нашей газеты много успехов, но голова от них не кружится, наоборот. В 2018 году произошло достаточно много изменений по дизайну, думаем, как улучшить содержательную модель», - рассказал он.

Работать еще лучше стремится каждый из награжденных. Отсюда и ежегодно растущие показатели. Иван Белозерцев отметил, что Пензенская область занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. Губернатор выразил уверенность, что в ближайшее время жители региона смогут добиться еще больших успехов.