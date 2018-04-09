В Пензе надуют мяч с семиэтажный дом

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09 апреля 2018, 19:16Общество
В преддверии Чемпионата мира по футболу в Пензе установят «Супермяч». Арт-объект появится в день празднования 355-летия Пензы на Юбилейной площади. Накачивать воздухом самый большой в мире футбольный мяч будут жители города.
Войти в книгу рекордов Гиннесса. Такой целью задались организаторы проекта «Супермяч». Точная копия футбольного снаряда станет самой большой в мире, высота - 20 метров, уровень семиэтажного дома, вес - полторы тонны. Пока одна из российских компаний приступила к пошиву мяча, организаторы проекта завершают переговоры с комиссией книги рекордов Гиннесса и продумывают меры безопасности.
«Будут предусмотрены дополнительные клапаны экстренного спуска в случае непогоды, мало ли, какая ситуация может быть, должны быть к этому готовы. Помимо этого, он будет закреплен сеткой», - рассказал технический директор проекта «Супермяч» Андрей Горшков.
Закрепить мяч на месте помогут специальные канаты. С одной стороны они будут держаться за сетку, а с другой за бетонные блоки. Накачивать его доверят волонтерам. Ожидается, что их будет больше 2000. В таком количестве участники смогут наполнить огромный мяч воздухом в течение примерно двух часов. Для этого они будут использовать ножные насосы. Кстати, пока что в команде волонтеров лишь 300 человек. Организаторы надеются, что к рекорду присоединятся активные пензенцы.
«Волонтером может стать каждый, абсолютно любо человек», - сказал президент благотворительного фонда «Оберег» Максим Куликов.
Вместе с командой волонтеров организаторы отправятся в тур по городам Поволжья, в которых будут проходить матчи. 15 июля в Москве «Супермяч» подарят команде-победителю Чемпионата мира по футболу.
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