В Пензе надеются на продление программы переселения из ветхих домов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 января 2017, 17:52Общество
Мэр Пензы Виктор Кувайцев на совещание в горадминистрации затронул проблемы, связанные с переселением из ветхого и аварийного жилья.
Как отметил градоначальник, в этом году сроки сжаты, а число переселенцев выросло вдвое – это ставит администрацию в жесткие рамки.
«Губернатор Иван Белозерцев, администрация города со своей стороны неоднократно поднимала вопрос о продлении программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Такая проблема присутствует и в других регионах. Несмотря на сложные экономические условия в стране, мы все-таки надеемся, что действие этой программы будет продлено», - сказал глава администрации города.
По данным мэрии, есть ветхие дома в городе, а их около 20, которые не включены ни в программу капремонта, ни в программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
С этим разобраться мэр поручил начальнику УЖКХ г. Пензы Андрею Гришину. Пути решения проблемы чиновник должен предоставить на следующей неделе, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
20 января 2017, 19:11Во всех пензенских магазинах алкоголь будет под контролем ЕГАИС
20 января 2017, 18:54Жительница Пензы подняла тревогу из-за спиленных веток
20 января 2017, 18:39Пензенским сельхозпроизводителям окажут господдержку
20 января 2017, 18:34Пензенским студентам криминалисты рассказали о тонкостях профессии
20 января 2017, 18:31В Пензе женщина с боем отдавала машину приставам
20 января 2017, 17:52В Пензе надеются на продление программы переселения из ветхих домов
20 января 2017, 17:29В Пензенской области разыскивают Николая Королева
20 января 2017, 17:02Дерево-светофор в сквере на ул. Октябрьской подключили к электричеству