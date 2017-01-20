20 января 2017, 17:52Общество В Пензе надеются на продление программы переселения из ветхих домов Мэр Пензы Виктор Кувайцев на совещание в горадминистрации затронул проблемы, связанные с переселением из ветхого и аварийного жилья.

Как отметил градоначальник, в этом году сроки сжаты, а число переселенцев выросло вдвое – это ставит администрацию в жесткие рамки.

«Губернатор Иван Белозерцев, администрация города со своей стороны неоднократно поднимала вопрос о продлении программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Такая проблема присутствует и в других регионах. Несмотря на сложные экономические условия в стране, мы все-таки надеемся, что действие этой программы будет продлено», - сказал глава администрации города.

По данным мэрии, есть ветхие дома в городе, а их около 20, которые не включены ни в программу капремонта, ни в программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

С этим разобраться мэр поручил начальнику УЖКХ г. Пензы Андрею Гришину. Пути решения проблемы чиновник должен предоставить на следующей неделе, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 86

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/c7c/800_535_1e0a3510e11f6bb8c7f4683aeb8d7e1f6/c7cd8109b6c72fd1317c5bc84eaec737.JPG