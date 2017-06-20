20 июня 2017, 13:33Общество В Пензе начнут разработку программы по расселению ветхого жилья 20 июня мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил начать разработку муниципальной программы по расселению граждан из ветхого жилья.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в ходе совещания первый вице-мэр Сергей Волков выступил с докладом о ситуации с ветхим домом №35 по улице Ударной. Всем оставшимся жителям первых трех подъездов в настоящее время оказана помощь в переезде в маневренный фонд. Чтобы исключить случаи незаконного проникновения граждан в закрытые подъезды через чердаки, управляющая компания приняла меры по ограничению доступа в опасные зоны. Кроме того, организовано круглосуточное дежурство по всему периметру здания. За ситуацией следят сотрудники полиции, представители от районной администрации, управления по делам ГО ЧС города и УК.

Виктор Кувайцев поручил круглосуточно охранять здание, чтобы исключить случаи мародерства и провести разъяснительные беседы с жильцами подъездов №4, 5 и 6 - их 117 человек, в том числе - 18 детей.

«Хотя угрозы обрушения данных подъездов нет и письменно всех уведомили о возможности переселения в маневренный фон, нужно побеседовать и донести информацию до каждого собственника лично», - подчеркнул он.

Сейчас необходимо определить приоритетный способ расселения дома. Глава администрации поручил своему заместителю Юрию Ильину предварительно определить сумму, необходимую для реализации муниципальной программы по расселению ветхого и аварийного жилья, которая будет разрабатываться и реализовываться при поддержке региона.

Также мэр отметил, что в ходе обсуждения проблем, связанных с реализацией жилищных программ на заседании правления Ассоциации городов Поволжья в Казани в прошедшую субботу, поднимался вопрос о необходимости введения нормы закона, которая бы обязала собственников заботиться о жилье и нести ответственность за его порчу или утрату, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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