В Пензе начался всероссийский турнир по художественной гимнастике

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05 мая 2017, 20:11Спорт
В Пензе в «Буртасах» стартовал всероссийский турнир по художественной гимнастике «Сурская весна», организованный физкультурно-спортивным обществом «Динамо».
Турнир традиционно собирает самых талантливых юных граций со всей страны. На этот раз за награды состязаний борются более 200 спортсменок.
Участие в состязаниях принимают грации 2006 года рождения и старше в трех возрастных группах.
Сборную Пензенской области на домашнем турнире представляют 30 гимнасток и две команды в групповых упражнениях в категориях юниорки и сеньорки.
Итоги соревнований подведут 7 мая.
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