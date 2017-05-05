05 мая 2017, 20:11Спорт В Пензе начался всероссийский турнир по художественной гимнастике В Пензе в «Буртасах» стартовал всероссийский турнир по художественной гимнастике «Сурская весна», организованный физкультурно-спортивным обществом «Динамо».

Турнир традиционно собирает самых талантливых юных граций со всей страны. На этот раз за награды состязаний борются более 200 спортсменок.

Участие в состязаниях принимают грации 2006 года рождения и старше в трех возрастных группах.

Сборную Пензенской области на домашнем турнире представляют 30 гимнасток и две команды в групповых упражнениях в категориях юниорки и сеньорки.

Итоги соревнований подведут 7 мая.

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