В Пензе начался суд по делу бывшего гендиректора «Декор-Трейда»

В Пензе бывший гендиректор обанкротившейся строительной фирмы «Декор-Трейд» предстал перед судом. Его обвиняют в обмане более 400 дольщиков и присвоении около 119 миллионов рублей. Несмотря на то, что дело рассматривал Железнодорожный районный суд Пензы, на первое заседание стороны уголовного дела пригласили в Дом молодежи: из-за большого количества потерпевших. Однако зал не заполнился даже наполовину: явились около 20 дольщиков.

Прокурор перечислил пострадавших и суммы, которых они лишились. Этот список насчитывает 414 имен. Столько человек вложились в долевое строительство многоквартирного дома жилого комплекса «Маяковский», а в итоге остались без денег и заветных квадратных метров.

«Рассматривается уголовное дело по обвинению Игоря Николаева в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ («Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам организации и в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц»), также в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»), и в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»)», — сообщила Марина Егорова.

Обвиняемый - 49-летний уроженец Сердобска. Он руководил компанией, которая успешно работала на пензенском строительном рынке вплоть до октября 2017 года. Тогда генеральный директор был задержан, а работы в Сосновке заморожены. Сам застройщик был признан банкротом в 2018-м. По версии следствия, с 2014-го по 2017-й год руководитель фирмы направлял полученные средства не на возведение многоквартирного жилого дома, а на иные нужды. Кроме того, следователи установили, что в этот же период он присвоил свыше 50 миллионов рублей четырех дольщиков, с которыми непосредственно заключил договор на приобретение помещений. Также ему вменяется присвоение средств компании на сумму почти 69 миллионов рублей.

«Было установлено, что на денежные средства, которые были внесены участниками долевого строительства, была оплачена покупка энергетических напитков в размере 21 миллиона 800 тысяч рублей, которые так и не поступили на склады общества. Уголовное дело насчитывает 112 томов», - рассказал заместитель прокурора Железнодорожного района Дмитрий Соломадин.

На сегодняшний день дольщики «Декор-Трейда» создали кооператив, и новый застройщик беспрепятственно достраивает дом на 358 квартир, получая средства из бюджета. Многоэтажку планируют сдать в 2019 году. Ход строительства контролируют жилищная инспекция, члены ЖСК и региональный минстрой.

Подсудимый находится под подпиской о невыезде. Его имущество - дом, земельный участок, два нежилых помещения и автомобиль, на сумму 26,5 миллионов рублей, арестовано. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам прокурора, рассмотрение уголовного дела может затянуться, как минимум, на полгода, хотя обвиняемый частично признал вину.