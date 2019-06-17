В Пензе начался капремонт хирургического корпуса офтальмологической больницы

В Пензе набирает обороты второй этап реконструкции областной офтальмологической больницы.

Как сообщает пресс-центр облправительства, ремонт хирургического корпуса круглосуточного стационара начался в первых числах июня. Планируется провести общестроительные работы и полностью заменить инженерные коммуникации (электрику, водоснабжение, канализацию, отопление, приточно-вытяжную вентиляцию, центральное кондиционирование, систему пожарного дымоудаления, слаботочные коммуникации).

Кроме того, будут отремонтированы и утеплены кровля и фасад здания, также предусмотрена внутренняя перепланировка помещений круглосуточного стационара.

В настоящее время ведется демонтаж перегородок, полов и окон. До конца года планируется обустроить лифтовую шахту в здании амбулаторно-поликлинических подразделений, а реконструкцию стационара завершить в 2020-м. Стоимость запланированных работ - почти 163 млн рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».