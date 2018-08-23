В Пензе начальник почты забирала себе пенсии и пособия

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23 августа 2018, 12:36Криминал
В Пензе начальника отделения почтовой связи признали виновной в хищении денег, предназначенных для выплат пенсий и пособий.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, начальник отделения вносила сумму присвоенных ею денег в финансово-бухгалтерскую документацию как поступившую в кассу без последующей сдачи в инкассацию. Всего с января по июнь 2017 она похитила около 250 тысяч рублей.
В результате пензячке назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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