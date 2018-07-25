В Пензе начались юниорские игры Спартакиады молодежи по водному поло

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25 июля 2018, 12:36Спорт
В Пензе стартовали игры летней Спартакиады молодежи России по водному поло среди команд юниорок (0+).
До 30 июля пройдут 24 игры, в которых команды из девяти регионов РФ поборются за звание победителей и призеров спартакиады.
В первый день прошло четыре игры в группах, сборная Пензенской области выступала против челябинских спортсменок.
25 июля между собой сразятся сборные Ростовской и Нижегородской областей, а также пензенские и московские ватерполистки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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