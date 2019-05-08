В Пензе начались торжества в честь Дня Победы

В Пензе стартовали официальные торжества по случаю 74 годовщины Великой Победы. Праздник начался на Юбилейной площади и продолжился большим концертом в ККЗ «Пенза».

Как во время Великой Отечественной войны патриотическая музыка поднимала дух советского народа, так и сегодня - накануне годовщины праздника Победы военные песни создавали неповторимую атмосферу военных лет. Кроме оркестров, дух эпохи пытались передать и воспитанники колледжа искусств. Они танцевали на площади в легких платьях и военной форме.

«Наверное, это мое любимое время, все было изыскано и красиво, девушки носили платья. Не то, что сейчас, - джинсы, кроссовки», - отметила студентка пензенского колледжа искусств Анастасия Иванова.

«Надеваешь костюм и проникаешься той эпохой, это очень здорово», - сказал студент пензенского колледжа искусств Роман Иваненко.

Ежегодно участниками торжественной церемонии в честь Дня Победы становятся сотни курсантов Пензенского артиллерийского инженерного института. Они устроили на Юбилейной площади зрелищный марш-парад.

Еще больше площадок - в киноконцертном зале «Пенза». Рядом с импровизированной сценой развернулась выставка, где можно было увидеть обмундирование советской армии, современную экипировку солдат и макеты оружия. На праздничный концерт пригласили тех, кому в канун 9 Мая говорят «спасибо за Победу».

«Мы ничего не забыли. Помним грохот огня, дальние страны, каждый день и час войны», - рассказал ветеран Великой Отечественной войны Михаил Шкроб.

«Не дай Бог, чтобы ваше поколение, особенно молодежь, пережило то, что пережили ваши дедушки и бабушки», - сказал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Керханаджев.

К почетным гостям обратился глава региона Иван Белозерцев. Он отметил, что для нашей страны День Победы всегда будет священным праздником со слезами на глазах.

«Более 200 тысяч наших земляков не вернулись домой, многие отмечены боевыми наградами, сотни удостоены высокого звания Героя Советского Союза и стали полными кавалерами ордена Славы. На заводах женщины и подростки собирали легендарные «Катюши», - сказал Иван Белозерцев.

Пригласили на сцену и участников поисковых отрядов, чтобы вручить награды министерства обороны за вклад в установление имен погибших и судеб пропавших без вести.

«Медальоны попадаются, но редко, как и ордена. Эти находки - на вес золота, потому что это одна из составляющих, по которой можно опознать человека», - рассказал боец отряда «Поиск-вездеход» Андрей Атякшин.

В ходе последней «Вахты памяти» в Орловской области пензенские поисковики подняли останки 36 бойцов. 28 имен удалось установить и выяснить, что двое солдат были призваны на фронт из Пензенской области.