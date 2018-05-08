В Пензе начались торжества, посвященные Дню Победы

До Великого Дня Победы остаются считанные часы. 9 Мая будут отмечать на всех площадках Пензы. Первые торжества уже начались на Юбилейной площади. Там прошли маршем студенты Пензенского артиллерийского инженерного института, затем концерт прошел в ККЗ «Пенза», там же развернулась военная выставка.

Основные торжества в честь 73-й годовщины Великой Победы, начались накануне праздничной даты. Музыка военных лет зазвучала над Пензой 8 мая. В сопровождении духового оркестра прошли строевым шагом студенты Пензенского артиллерийского инженерного института. На Юбилейной площади устроили большой марш-парад.

Более 400 студентов приняли участие в торжественной церемонии в честь Дня Победы. Посмотреть на них пришли десятки пензенцев.

Затем действо переместилось в здание киноконцертного зала «Пенза». Там развернулась большая военная выставка. Экспозицию с плакатами и амуницией времен Великой Отечественной представил краеведческий музей. Сотрудники Пензенского артиллерийского инженерного института показали современную военную экипировку и средства ближнего боя.

«Представлено все за исключением пистолетов, начиная от винтовок и заканчивая противопехотными и противотанковыми гранатометами. Почти все изучают курсанты института. Все преподается по определенным дисциплинам, рассказываем, обучаем, как правильно пользоваться», - рассказал старший преподаватель кафедры «Средства ближнего боя» Пензенского артиллерийского инженерного института Андрей Гусев.

Музыкальные коллективы Пензы и области подготовили концерт. Перед его началом собравшихся поздравил губернатор.

Наш долг - сохранить и передать светлую память о героях, правду о великих днях той ужасной войны, и мы не позволим переписать историю нашей великой страны, отцов и дедов», - сказал Иван Белозерцев..

Слова благодарности ветеранам войны и поздравления с Великой Победой в эти дни будут звучать повсеместно. В Пензе 9 мая торжественные церемонии пройдут на всех городских площадках. Завершится праздник фейерверком на Юбилейной площади.