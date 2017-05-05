05 мая 2017, 19:32Общество В Пензе начались торжества, посвященные Дню Победы В Пензе дан официальный старт торжествам, посвященным Дню Победы. В ККЗ «Пенза» прошел праздничный концерт. Его на Юбилейной площади предварил парад курсантов артиллерийско-инженерного института.

Торжества, посвященные Дню Победы, начались на Юбилейной площади. Курсанты артиллерийско-инженерного института продемонстрировали военную выучку, организовав для собравшихся небольшой марш-парад.



Кроме того, на площади была выставлена военная техника, работала полевая кухня. Посмотреть торжественный плац-концерт пришли десятки пензенцев и первые лица города. Среди собравшихся было много детей, которые пока только узнают подробности этого трагического и великого этапа в истории нашей страны.



Великая Отечественная война затронула почти каждую семью в стране. Более 300 тысяч пензенцев тогда ушли на фронт и больше половины из них погибли. Дожившие до 72-й годовщины Победы фронтовики и труженики тыла принимали поздравления из зрительного зала от первых лиц города.



«День Победы – праздник, общий для миллионов людей по всему миру . Великая Отечественная война была битвой за будущее всего человечества. Наши отцы и деды отдавали жизни, переживали невыносимые страдания, лишения, утраты, работали на износ, на пределе сил, показывая пример подлинного героизма, патриотизма», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



Атмосферу прежних времен воссоздали пензенские творческие коллективы, которые исполнили песни военных лет.

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