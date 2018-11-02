В Пензе начались торжества, посвященные Дню народного единства

4 ноября в России отметят День народного единства - праздник, который символизирует согласие и сплоченность граждан в государстве. Торжества по случаю предстоящей даты начались уже 2 ноября. В Пензенской областной библиотеке имени Лермонтова представители разных национальностей презентовали свою культуру.

«Нужно объединиться, потому что только так можно решить многие вопросы улучшения жизни и развития быта. Выражаю слова большой благодарности и признательности представителям и руководителям всех культурно-национальных автономий», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Народ - это главное богатство страны, подчеркнул со сцены глава региона. А сила государства измеряется именно сплоченностью людей. В ходе торжества отметили пензенцев за достижения в различных сферах жизни региона. Свой подарок для собравшихся подготовили и творческие коллективы.