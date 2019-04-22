В Пензе начались аварии с мотоциклистами. Фото

В Пензе с началом теплого сезона на улицах появились мотоциклы. Горожане уже сообщают о первых авариях с участием этого вида транспорта.

Как написал подписчик группы в соцсети, в Арбеково вечером мотоцикл попал под «Ниву». В комментариях очевидец сообщил, что двухколесный транспорт разворачивался через сплошную линию разметки, что запрещено.

Однако другой горожанин рассказал иную версию произошедшего. По его словам, наоборот, водитель машины вел себя неадекватно на дороге. Мотоциклист находится в больнице.

Что произошло на самом деле, выяснят представители ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».