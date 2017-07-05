В Пензе начали восстанавливать дорогу на ул. Карла Маркса

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05 июля 2017, 19:32Общество
Ремонт пензенских улиц проходит даже в дождь. В Пензе начали восстановление дороги на улице Карла Маркса.
«В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» планируем также сделать ремонт тротуаров с двух сторон от парка Белинского до улицы Советской. Поменяем бордюры, чтобы машины не парковались на зеленых зонах. Мы хотим, чтобы не было такого», - сказал инженер отдела дорожно-мостового хозяйства и контроля за благоустройством департамента ЖКХ г. Пензы Евгений Колеганов.
Дорожникам предстоит отремонтировать пять с половиной тысяч квадратных метров дороги. Стоимость объекта - 6 миллионов 200 тысяч рублей.
Если погода не будет подводить рабочих, то закончить ремонт они планируют уже в 20 числах июля. По контракту, участок должны сдать до 1 августа.
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