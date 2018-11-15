В Пензе начали устанавливать главную новогоднюю елку

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15 ноября 2018, 19:36Общество
До Нового года остается еще полтора месяца, но готовиться к празднику в Пензе начали уже сейчас. В центре города началась установка новогодней елки. В 2018 году она будет стоять на обновленной площади Ленина.
Сотрудники МУП «Зеленое хозяйство» приступили к установке новогодней елки. Первый этап - монтаж основания. Для этого в центре площади уложили бетонные блоки. Несмотря на то, что плитка новая, по словам специалистов, переживать за ее сохранность не стоит.
«Основание выполнено из песка, щебня и бетонной плиты. Расчет нагрузки показал возможность размещения здесь данного объекта», - сказал начальник управления капитального строительства Игорь Умнов.
После сборки нижней части каркаса рабочие приступят к высотным работам. Когда конструкция примет окончательную форму, на нее начнут крепить хвою, а также шары и гирлянды.
«Ставим ее уже четвертый или пятый год, то есть это свежая, обновленная елка хорошего, современного качества. Все уже видели ее неоднократно. Она будет установлена к 1 декабря», - рассказал директор МУП «Зеленое хозяйство» Вячеслав Голохвастов.
По словам рабочих, процесс сборки главной новогодней ели у них давно отработан. В нем задействованы 15 человек и 5 единиц техники.
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