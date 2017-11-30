30 ноября 2017, 14:35Общество В Пензе начали тестировать карты на питание в школах без комиссии 30 ноября на сессии Пензенской городской Думы народные избранники продолжают искать решение проблемы по взиманию комиссии за электронную оплату школьного питания.

«Оператор, у которого стоят в школах аппараты для принятия денег, выставил условия, что будет взимать 1% от суммы, которую вносят родители. Это не наша прихоть, пока не находим общего языка, чтобы без комиссии продолжал брать деньги», - сообщил исполняющий обязанности начальника городского управления образования Федор Клемин.

Депутаты спросили, возможно ли договориться напрямую с каким-то банком. Федор Клемин ответил, что тогда 1-3% будет комиссия, и нужно приобрести оборудование.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил, что проблема заключается в том, что образовался монополист в системе оплаты питания в школах.

«Когда появляется монополист, есть тенденция того, что он хочет как можно больше зарабатывать. Мы договорились о приостановлении взимания платы. Одновременно переговорили с одним из банков и договорились, что он запустит проект в двух школах, опробует свою систему взимания платы за школьное питание без комиссии», - сказал он.

По словам мэра, в пилотном проекте участвует школа №77, банк гарантирует безкомиссионную оплату питания.

Напомним, с 15 октября за пополнение карты «Электронная школа», по которой дети получают питание, стала взиматься комиссия. 24 ноября в СМИ появилась информация о том, что, по требованию прокуратуры, ее отменили. Но вскоре могут ввести снова, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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