27 ноября 2017, 19:26Общество В Пензе начали строить Дом Деда Мороза В гости к сказке. На площади Ленина начали строить Дом Деда Мороза. Небольшой деревянный сруб, в котором волшебник будет восседать на импровизированном троне, и принимать детей: слушать, как они читают стихи о зиме и новогодних чудесах, дарить подарки и желать хорошего Нового года всем пензенским семьям.

Пензенцы ждут новогоднего волшебства. И обитать оно будет в небольшом сосновом срубе шесть на пять метров на площади имени Ленина.

Достроить Дом Деда Мороза рассчитывают к началу декабря. За образец дизайнеры взяли сказочную избушку. Внутри будет импровизированный трон.

«Дом состоит из оцилиндрованного бревна сосны, ни единого гвоздя в срубе. Будет ярмарка, каток, домик Деда Мороза, елка, также в сквере напротив площади будут световые мини скверы как в 2016 году», - рассказал директор МУП «Рекламная служба Пензы» Константин Кузнецов.

Кроме того, среди задумок установить световую инсталляцию «2018». По аналогии с той, которая в прошлом году была перед областной филармонией. Чиновники озвучивают и сроки. Планируется, что в полном новогоднем обмундировании Пенза предстанет 10 декабря.

Общество

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