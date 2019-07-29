В Пензе начали ремонтировать амбулаторию на улице Пионерской

В Пензе стартовал капремонт в амбулатории врачей общей практики на улице Пионерской.

В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что врачи временно будут принимать пациентов в травмпункте на улице Пионерской, 2. Медики расположатся на втором этаже.

В здании ремонтируют и обновляют кирпичные перегородки, расширяют помещения и дверные проемы. Завершить работы планируют в сентябре.

«Администрация городской поликлиники просит извинения за временные неудобства в связи с проведением ремонтных работ», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».