В Пензе начали ремонтировать амбулаторию на улице Пионерской

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29 июля 2019, 17:08Общество
В Пензе стартовал капремонт в амбулатории врачей общей практики на улице Пионерской.
В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что врачи временно будут принимать пациентов в травмпункте на улице Пионерской, 2. Медики расположатся на втором этаже.
В здании ремонтируют и обновляют кирпичные перегородки, расширяют помещения и дверные проемы. Завершить работы планируют в сентябре.
«Администрация городской поликлиники просит извинения за временные неудобства в связи с проведением ремонтных работ», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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