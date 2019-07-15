15 июля 2019, 17:39Общество

В Пензе начали работу по созданию центра томографии

В Пензе по поручению губернатора Ивана Белозерцева создали проектный офис центра позитронно-эмиссионной томографии на условиях государственно-частного партнерства (ПЭТ КТ).

Рабочая группа приступила к разработке «дорожной карты», сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Этот объект для Пензенской области очень важен. Поэтому вопрос его строительства я держу на личном контроле. Приложены значительные усилия для того, чтобы проект был реализован именно в нашем регионе», - подчеркнул Иван Белозерцев.

В настоящее время специалисты выполняют межевание и ставят на учет земельный участок, который предназначен для размещения центра ПЭТ КТ. Планируется, что он заработает в середине 2020 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/171425/

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