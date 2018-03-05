В Пензе начали продавать абхазский сухоцвет и мимозы

Пензенцы начали готовиться к 8 Марта. Главный подарок к Международному женскому дню - ветки мимозы, уже продаются в нескольких частях Пензы. Во сколько обойдется желтый букет и стоит ли покупать такой подарок заранее? Сотрудники телеканала «Экспресс» выяснили все секреты подготовки букета к женскому празднику.

До главного весеннего праздника остались считанные дни. Цветочные прилавки постепенно заполняют Пензу. В самом центре города с раннего утра продают ветки мимозы. К весенним сухоцветам присматриваются, в основном, женщины.

Мимоза не боится мартовских морозов и расцветает одной из первых. Это не самый оригинальный вариант подарка на 8 Марта, но из года в год он продолжает бить рекорды популярности. Традиция дарить на праздник желтые пушистые шарики живет более 50 лет.

Очередей за букетами пока не видно. Продавцы признаются, что покупателей действительно не много. Пика активности горожан ждут вечером 7 и утром 8 марта. А сейчас есть отличный шанс - урвать самую пушистую веточку мимозы.

Можно попросить продавца собрать разноцветный букет. Разбавить желтые веточки предлагают розовыми сухоцветами.

Небольшая ветка мимозы будет стоить примерно 100 рублей. Более пушистые экземпляры стоят около 300 рублей. Большой, пышный, ароматный букет из мимозы и других сухоцветов можно собрать меньше, чем за тысячу рублей. Невысокая цена за улыбки любимых женщин утром 8 марта.