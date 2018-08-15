В Пензе начали обсуждать оформление музея драмтеатра

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15 августа 2018, 15:04Культура
В Пензе приступили к обсуждению вопроса о создании музея областного драматического театра.
О том, на каком этапе находится эта работа, ИА «Пенза-Пресс» рассказал руководитель литературно-драматургической части пензенского драмтеатра Виталий Соколов.
«Сейчас все из отпусков вышли, будем думать, решать, как все оформить. Конкретика появится в течение театрального сезона, возможно, после сентября. Должен сказать, что после пожара, к сожалению, сохранилось немногое. Однозначно будут такие экспонаты, как костюмы из спектаклей прошлых лет, фотографии, исторические документы, предметы реквизита, афиши – относительно старые», - сообщил он.
Известно, что экспозицию музея планируется разместить в фойе третьего этажа здания драмтеатра, его открытие намечено на начало 2019 года – Года театра.
Напомним, поручение создать в Пензе музей театра дал губернатор Иван Белозерцев в июне. Он предложил организовать выставочный зал, посвященный образованию и развитию одного из старейших в стране учреждений культуры.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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