В Пензе начали доследственную проверку по факту прорыва теплосети

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12 декабря 2017, 13:34Общество
В Пензе начали доследственную проверку по факту прорыва на тепломагистрали акционерного общества «Т Плюс Теплосеть Пенза».
«В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) работников «Т Плюс Теплосеть Пенза», установят причины и условия, приведшие к коммунальной аварии. По результатам будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о прорыве на улице Чкалова. В результате аварии без тепла остались 67 жилых домов, три детских сада и пять больниц, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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