В Пензе началась борьба с незаконной продажей елок

В преддверии Нового года в Пензе, помимо официальных, открылись и нелегальные точки продажи елок. Их хозяева не участвовали в аукционах на право торговли или проиграли их, однако упускать возможность заработать на новогоднем настроении горожан они не стали.

В областном центре активизировались нелегальные продавцы елок. Заработать на продаже главного символа Нового года хотят многие. Например, нелегальная точка продажи хвойных деревьев расположилась в районе Запрудный около одного из торговых центров.

«Мы выезжаем, составляем протоколы об административном правонарушении, несанкционированной торговле, стараемся бороться с этим», - рассказала начальник отдела потребительского рынка управления содействия и развития малого и среднего предпринимательства Олеся Позднякова.

Штраф за торговлю в неустановленном месте составляет 1500 рублей, но, видимо, нечистых на руку бизнесменов такие суммы не пугают. А совсем рядом работают продавцы, у которых есть разрешение на продажу. Конкуренции с нерадивыми бизнесменами, говорят, не боятся.

«Посмотрели их товар, качество не очень. Для нас это даже плюс, люди будут к нам приходить», - рассказал продавец Дмитрий Карпов.

В мэрии рекомендуют жителям покупать деревья только в официальных точках продажи. В городе их 88. У таких продавцов есть договоры на продажу елок, аренду земли, товарная накладная и порубочный билет. Также на официальных точках есть яркие баннеры и вывески, а на самих деревьях - ценники.

В ходе рейда встречались даже и те, кто раздавал елки бесплатно. Из документов - чеки на елки. Значит, деревья срублены в лесу не самовольно.

Рейды по местам несанкционированной торговли будут проходить ежедневно во всех районах города до 31 декабря.