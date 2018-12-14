В Пензе началась борьба с незаконной продажей елок

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 декабря 2018, 19:21Общество
В преддверии Нового года в Пензе, помимо официальных, открылись и нелегальные точки продажи елок. Их хозяева не участвовали в аукционах на право торговли или проиграли их, однако упускать возможность заработать на новогоднем настроении горожан они не стали.
В областном центре активизировались нелегальные продавцы елок. Заработать на продаже главного символа Нового года хотят многие. Например, нелегальная точка продажи хвойных деревьев расположилась в районе Запрудный около одного из торговых центров.
«Мы выезжаем, составляем протоколы об административном правонарушении, несанкционированной торговле, стараемся бороться с этим», - рассказала начальник отдела потребительского рынка управления содействия и развития малого и среднего предпринимательства Олеся Позднякова.
Штраф за торговлю в неустановленном месте составляет 1500 рублей, но, видимо, нечистых на руку бизнесменов такие суммы не пугают. А совсем рядом работают продавцы, у которых есть разрешение на продажу. Конкуренции с нерадивыми бизнесменами, говорят, не боятся.
«Посмотрели их товар, качество не очень. Для нас это даже плюс, люди будут к нам приходить», - рассказал продавец Дмитрий Карпов.
В мэрии рекомендуют жителям покупать деревья только в официальных точках продажи. В городе их 88. У таких продавцов есть договоры на продажу елок, аренду земли, товарная накладная и порубочный билет. Также на официальных точках есть яркие баннеры и вывески, а на самих деревьях - ценники.
В ходе рейда встречались даже и те, кто раздавал елки бесплатно. Из документов - чеки на елки. Значит, деревья срублены в лесу не самовольно.
Рейды по местам несанкционированной торговли будут проходить ежедневно во всех районах города до 31 декабря.
14 декабря 2018, 19:49В пензенском УФАС появилась женская команда по регби
14 декабря 2018, 19:44Жители ул. Бекешской боятся повторного прорыва канализационной трубы
14 декабря 2018, 19:37В Сердобске установили бюст актеру Виктору Степанову
14 декабря 2018, 19:29Радио «Экспресс» разыгрывает путевку в Сочи
14 декабря 2018, 19:26В Пензе готовятся выпустить первый авиатренажер
14 декабря 2018, 19:21В Пензе началась борьба с незаконной продажей елок
14 декабря 2018, 19:18Губернатор оценил отель международного класса Azimut
14 декабря 2018, 19:12В Пензе прошла инаугурация президента школы №65