В Пензе наблюдение за китайскими хоккеистами продлится до 18 февраля

Китайские хоккейные команды продолжают серию матчей в «Дизель-Арене». И там, и в гостинице за ними неотступно следует врач. Все игроки находятся под постоянным наблюдением. В свою очередь, в центре оказания специализированных видов медицинской помощи специалисты готовы принять любого человека с подозрением на коронавирус.

За игрой китайских команд «Орджи» и «Ценг Тоу» наблюдало непривычно малое количество болельщиков, что, скорее всего, объясняется невысокой заинтересованностью пензенцев, а не страхом перед коронавирусом. Тем более что за тем, чтобы игроки не заболели, следят их постоянный врач, сотрудники пензенских минздрава, Роспотребнадзора и других структур.

«В Казани у одного игрока была небольшая температура, были приняты меры. На данный момент по коронавирусу результаты анализов отрицательные», - рассказала врач ХК «Ценг Тоу» Антон Шабалин.

«Все спортсмены находятся под круглосуточным медицинским наблюдением и в случае малейшего отклонения в их здоровье они будут госпитализированы и обследованы. Все анализы оперативно направляются на лабораторные исследования, оно длится не более двух часов, то есть результаты придут быстро», - прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Режим постоянного наблюдения за игроками продлится до 18 февраля включительно, когда свой последний в Пензе матч сыграет «Орджи». Но и после этого наши медики сохранят бдительность. Любой человек, прибывший в город из Китая и других стран Юго-Восточной Азии и почувствовавший себя плохо, подлежит немедленной изоляции в центре оказания специализированных видов помощи и подробному обследованию.

«После изоляции оформляется электронная история болезни, врач осматривает пациента и далее его транспортируют в заранее подготовленное место», - рассказал заведующая приемным отделением Пензенского областного центра специализированных видов медицинской помощи Ольга Чулкова.

Если сданные анализы покажут отрицательный результат, человека тут же отпустят домой. В случае подтверждения опасений пациента положат в специальный бокс и назначат курс лечения.