В Пензе набирает обороты подчищающая иммунизация от кори

Пензенцы делают дополнительные прививки от кори. Эта мера должна снизить риск массовой заболеваемости. Вакцина ежегодно поступает в детские и взрослые поликлиники, но в 2019 году на нее особенно велик спрос. Корь, которую, как говорят медики, еще десятилетия назад удавалось свести к минимуму, снова заявляет о себе в регионах России.

«На всякий случай». Так пациент одной из пензенских поликлиник Владимир Ивлев говорит о своем решении сделать прививку от кори. Чтобы попасть в процедурный кабинет и получить вакцину, ему пришлось сначала сходить на прием к терапевту. Там мужчина получил необходимые рекомендации и направление.

«Узнал от знакомых медработников и из СМИ, что можно сделать прививку до 55 лет. Работаю в общеобразовательной школе, с детьми, поэтому воспользовался такой возможностью», - рассказал он.

На приеме терапевт проверяет по документам, делали ли пациенту прививки от кори ранее, при необходимости назначает анализы. Медики советуют прививаться от этой болезни дважды. Если есть одна прививка, сделанная в детстве, следует решиться на еще на одну. Если не было ни одной, необходимо пройти вакцинацию дважды.

«Мы получили вакцину по национальному календарю прививок. Приходят люди до 55 лет, которые находятся в группе риска, к ним относятся люди, которые работают в таких сферах, как образование, медицина, торговля, коммунальная служба, социальная сфера, вахта», - сказала медицинская сестра отделения врачей общей практики поликлиники №2 Пензы Наталья Горюнова.

Подчищающая иммунизация - мера, которая необходима, чтобы свести на нет риск распространения кори. Роспотребнадзор объявил ее с начала апреля. И хотя вакцины от этой болезни привозят во все поликлиники ежегодно, в 2019 году число тех, кто решил привиться во взрослом возрасте, значительно выросло. У болезни, которую, как казалось, практически искоренили десятилетия назад, - серьезнейшие осложнения. Они могут коснуться центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, ослабить иммунитет, а значит, вызвать вторичные инфекции, в том числе - пневмонию. Все начинается с высокой температуры, вплоть до 40 градусов.

«На второй день болезни проявляется патогномоничный признак, это белесые пятна. Затем на третий-четвертый день начинается сыпь. Причем с лица, за ушами, потом шея, и постепенно спускается вниз. Она имеет пятнисто-папулезный характер», - объяснила участковый врач-педиатр детской поликлиники №3 Ольга Сидорова.

Более того, не существует универсального лекарства от кори. Врачи могут лечить отдельные симптомы, поэтому констатируют: предотвратить заболевание проще, чем бороться с ним и его последствиями. Обычно в детском возрасте прививку от кори делают в 12 месяцев, ревакцинацию - в шесть лет.

«Мы делаем все прививки, которые назначают врачи, чтобы ребенок ничем не болел и был привит», - сказала жительница Пензы Алена Палина.

Подчищающая иммунизация тем более важна, что зачастую люди сами не знают, сколько прививок от кори им делали в детстве и делали ли вообще. А это, в том числе, зависит от возраста: как правило, у поколения 90-х, полный комплект из двух прививок, у людей, рожденных в 70-е, - только одна прививка от кори, а значит, и риск заразиться ей сохраняется.