В Пензе на Жемчужном проезде вспыхнул «ВАЗ»

В Пензе в ночь на 12 апреля на Жемчужном проезде случился пожар.

Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 22.06 вспыхнул моторный отсек автомобиля «ВАЗ-21110». О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Последствия возгорания устраняли три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».