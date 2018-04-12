В Пензе на Жемчужном проезде вспыхнул «ВАЗ»

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12 апреля 2018, 09:32Происшествия
В Пензе в ночь на 12 апреля на Жемчужном проезде случился пожар.
Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 22.06 вспыхнул моторный отсек автомобиля «ВАЗ-21110». О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Последствия возгорания устраняли три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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