04 мая 2017, 21:06Происшествия В Пензе на Западной поляне произошла разборка автомобилистов Конфликт двоих жителей Пензы в людном месте закончился дракой и разбитыми автомобилями. А все из-за того, что молодые люди не поделили место на парковке возле Олимпийской аллеи со стороны Дома офицеров. И это при том, что они были знакомы.

Расстреляли «Мерседес» среди бела дня в людном месте. По городу поползли слухи, что в Пензу вернулись лихие 90-е. Однако на поверку происшествие оказалось обычной ссорой, возникшей на бытовой почве.



«В результате инцидента были повреждены два автомобиля. Предварительно один из граждан повредил машину противоположной стороны конфликта ногами, а второй молотком нанес удары по стеклу и кузову другого автомобиля», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

В последствии молоток изъяли полицейские, приехавшие на место происшествия. В результате конфликта двое граждан получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью.

Один из участников ссоры рассказал свою версию произошедшего. По словам молодого человека, он подъехал на Олимпийскую аллею, где стояла машина, торговавшая наклейками в честь Дня победы

«Получилось так, что я его машину закрыл. Он попросил убрать, я отказался, потому что машину поставил на парковку. Он кому-то позвонил, приехал нерусской национальности человек, и они начали вдвоем на меня ругаться. Мы сцепились, один меня держал, другой бил. Потом, когда вырвался от них, тот, кто подъехал, взял молоток из своей машины и мою машину всю разбил», - рассказал он.



По словам молодого человека, с нападавшим они знакомы. Пострадавший, уже якобы написал заявление в полицию. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Происшествия

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