25 июля 2017, 18:43Общество В Пензе на Западной поляне появится Молодежный сквер В Пензе появится Молодежный сквер. Он разместится на улице Лермонтова. Благоустройством территории уже занялись.

Идею обустроить в городе новую зону отдыха озвучил мэр Пензы Виктор Кувайцев в рамках форума «Городская среда», который в эти дни проходит в Краснодаре.

В ближайшее время предстоит произвести очистку массива от небольших деревьев и кустарников. После там обустроят газон и небольшую спортивную площадку.

До конца 2017 года в районе Олимпийской аллеи планируют облагородить около 20 гектаров лесопарка.

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