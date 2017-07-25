В Пензе на Западной поляне появится Молодежный сквер

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25 июля 2017, 18:43Общество
В Пензе появится Молодежный сквер. Он разместится на улице Лермонтова. Благоустройством территории уже занялись.
Идею обустроить в городе новую зону отдыха озвучил мэр Пензы Виктор Кувайцев в рамках форума «Городская среда», который в эти дни проходит в Краснодаре.
В ближайшее время предстоит произвести очистку массива от небольших деревьев и кустарников. После там обустроят газон и небольшую спортивную площадку.
До конца 2017 года в районе Олимпийской аллеи планируют облагородить около 20 гектаров лесопарка.
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