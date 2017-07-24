24 июля 2017, 16:03Политика Мэр Пензы Виктор Кувайцев 24 июля на форуме «Единой России» «Городская среда» рассказал журналистам о благоустройстве городских территорий.

«Программу по созданию комфортной городской среды мы выполняем второй год. В прошлом году она реализовывалась как пилотный проект "Наш двор". Принцип ее формирования, гласности, доступности и участия граждан был определен в этом году правительством РФ. Важным является то, что две трети от выделенных средств идет на благоустройство дворов многоквартирных домов, треть - на благоустройство одного из значимых общественных пространств. Для Пензы таким пространством на конкурсной основе отобрана набережная Суры.

Мы отобрали 35 дворовых территорий, которые объединяют почти 90 домов, и у нас подготовительная работа уже прошла. Сейчас программа вступила в ту фазу, когда подрядчики пришли во дворы и уже начали работу», - рассказал мэр.

Виктор Кувайцев особо остановился на благоустройстве набережной, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Этот объект, наверное, - один из самых значимых, потому что достаточно емкий по бюджетному финансированию и очень привлекательный с точки зрения его оформления в перспективе. Это и прогулочная зона, и велосипедные дорожки, и современные технологии подсветки, орошения зеленых зон.

Территория интегрируется с другими в центре города, которые будут благоустраиваться. Это, например, проход к памятнику Первопоселенца, который будет соединен со Спасским кафедральным собором. Мы выйдем таким образом по ул. Лермонтова к другой нашей значимой территории – Олимпийской аллее.

Часть Олимпийской аллеи благоустроили в 2016 году, сейчас обустраивается территория по ул. Лермонтова с правой стороны, которая будет занимать почти 12 га. Мы сделаем там газон после очистки лесного массива, там будет спортплощадка. Сегодня это все расписано на бумаге, приступили к реализации проекта. Мы можем твердо сказать, что из года в год значительно увеличиваем комфортную среду для наших жителей.

Губернатор Пензенской области каждый из этих проектов отслеживает, Иван Александрович лично беспокоился за Олимпийскую аллею. Им было принято продолжить там работу, убедившись в том, что проект востребован. Выполняя эту работу, к концу года мы будем в целом иметь 20 гектаров ухоженной лесополосы, функциональной, в центре нашего города. Называться эта территория будет Молодежным сквером», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

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