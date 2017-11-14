14 ноября 2017, 14:32Происшествия В Пензе на Южной столкнулись микроавтобус и легковушка Пензе 14 ноября на улице Калинина столкнулись микроавтобус и «ВАЗ».

Об этом в группе «Пенза.live» в соцсети «ВКонтакте» сообщил подписчик. На фото видны микроавтобус и отечественная легковушка.

Пользователи интернета в комментариях написали, что «ВАЗом» управлял пожилой мужчина.

«Там дед в пятерке. Срезать хотел, видимо», - написал Илья.

«В аварии попадают даже опытные водители, человеческий фактор - от него никуда не деться», - ответил Александр.

Официальной информации по этому поводу пока нет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: Скриншот с https://vk.com/penza_live