В Пензе на Южной столкнулись микроавтобус и легковушка

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14 ноября 2017, 14:32Происшествия
Пензе 14 ноября на улице Калинина столкнулись микроавтобус и «ВАЗ».
Об этом в группе «Пенза.live» в соцсети «ВКонтакте» сообщил подписчик. На фото видны микроавтобус и отечественная легковушка.
Пользователи интернета в комментариях написали, что «ВАЗом» управлял пожилой мужчина.
«Там дед в пятерке. Срезать хотел, видимо», - написал Илья.
«В аварии попадают даже опытные водители, человеческий фактор - от него никуда не деться», - ответил Александр.
Официальной информации по этому поводу пока нет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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