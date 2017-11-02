02 ноября 2017, 17:03Общество В Пензе на Юбилейной площади пройдет смотр кадетов 3 ноября в Пензе на Юбилейной площади пройдет строевой смотр обучающихся в кадетской школе №46 (0+).

«Мероприятие проводится в преддверии участия делегации Пензенской области в Параде памяти, посвященном военному параду в городе Куйбышеве 7 ноября 1941 года», - пояснили в пресс-службе регионального минобра.

В ходе смотра торжественно пройдет парадный расчет кадетов, также будет продемонстрирована одиночная строевая выучка и строевая слаженность.

Почетными гостями мероприятия станут ветераны Великой Отечественной войны, а также представители органов власти региона, города и общественники, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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